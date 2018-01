Palmeiras B é favorecido na B-1 A 26ª rodada do Campeonato Paulista da Série B-1, equivalente à quarta divisão - não alterou a briga pelas duas vagas de acesso à próxima temporada. O líder Osasco empatou fora de casa com o Sertãozinho, em 1 a 1, e mesmo perdendo o ponto extra nos pênaltis (2 a 1), continua isolado em primeiro lugar com 57 pontos. O segundo colocado é o Palmeiras B, com 52 pontos, que sábado goleou o Mauaense (20), por 4 a 0, em Mauá. O terceiro colocado é o próprio Sertãozinho (51), que estreou o técnico Tonho. A Ferroviária (45), agora em quatro lugar, confirmou sua ascensão ao vencer, por 3 a 0, o lanterna Guarulhos (15), mesmo tendo atuado em Americana por ter perdido o mando de jogo. Além disso, o time de Araraquara foi favorecido pela derrota do Barretos (45) para o Velo Clube, por 3 a 1, em Rio Claro. Resultados da rodada: Sertãozinho (2) 1 x 1 (1) Osasco; Ferroviária 3 x 0 Guarulhos; Batatais 2 x 0 Lemense; Velo Clube 3 x 1 Barretos; Palestra 1 x 2 XV de Caraguá; Guapira 2 X 0 Tupã; Mauaense 0 X 4 Palmeiras B.