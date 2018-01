Palmeiras-B e Juventus empatam O duelo paulistano entre Juventus e Palmeiras-B pela Copa Estado de São Paulo terminou empatado, por 2 a 2, neste sábado à tarde, no Estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari. Com este resultado, o Juventus tem quatro pontos no Grupo 1, em quarto lugar, enquanto o Palmeiras, com sete pontos, é vice-líder do Grupo 2. Ainda na capital, o Nacional empatou com o Guarani-B, por 2 a 2, depois de estar em vantagem de dois gols no placar. O Nacional, agora, soma três pontos no Grupo 1. O time de Campinas se reabilitou de duas derrotas consecutivas e agora soma quatro pontos no Grupo 2. Em Taquaritinga, o time da casa voltou a decepcionar sua torcida, ao ser goleado pelo América, por 5 a 3. O Taquaritinga é o lanterna do Grupo 4, sem somar ponto, enquanto o América tem quatro pontos no Grupo 3. A rodada será completada neste domingo com seis jogos.