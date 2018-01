Palmeiras B é o novo líder da A3 O Noroeste perdeu a liderança do Campeonato Paulista da Série A3, ao empatar com o Garça, por 1 a 1, neste sábado à tarde, no Estádio Alfredo Castilho, em Bauru. O time de Bauru não vence há quatro rodadas. O novo líder é o Palmeiras B, que goleou o lanterna União de Mogi por 6 a 1. O time B do Palmeiras chegou aos 39 pontos e superou o time de Bauru no saldo de gols. Estes jogos abriram a 23ª rodada, que completada domingo com mais seis jogos.