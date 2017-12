Palmeiras B e Oeste são líderes na A3 O Palmeiras B voltou a assumir a liderança do Campeonato Paulista da Série A3 - equivalente à terceira divisão - ao golear o Independente, por 4 a 1, neste domingo à tarde, no Parque Antártica, pela 27ª rodada de classificação. O Palmeiras tem 46 pontos, dividindo a primeira posição com o Oeste de Itápolis, que perdeu para o Taquaritinga, por 2 a 1. O grande beneficiado da rodada foi o Osasco, agora terceiro colocado com 45 pontos, após vencer em casa o rebaixado União Mogi, por 3 a 1. O Barretos (44) passou à quarta posição após a vitória apertada, em casa, sobre o Taubaté, por 3 a 2. O Sertãozinho divide a quinta posição com Noroeste e Taquaritinga, todos com 43 pontos. O Sertãozinho também somou três pontos importantes ao vencer em casa o Jaboticabal, por 1 a 0. O XV de Jaú(36) afastou a ameaça do rebaixamento ao golear, fora de casa, o Garça (24), penúltimo colocado e muito cotado para ser rebaixado à Série B1 em 2003. A Ferroviária (28) somou ponto valioso para fugir do rebaixamento ao garantir o empate sem gols com o Noroeste(43). Internacional(36) e XV de Piracicaba(42) também ficaram no zero a zero. Faltando apenas três rodadas para o término do returno, nove clubes ainda têm chances matemáticas de chegar às semifinais. O União Mogi, com apenas 14 pontos, está rebaixado e o segundo a disputar a B1 deve ser mesmo o Garça. Confira todos resultados da 27ªrodada: Taquaritinga 2 X 1 Oeste; Osasco 3 X 1 União Mogi; Internacional 0 X 0 XV de Piracicaba, Palmeiras B 4 x 1 Independente; Barretos 3 X 2 Taubaté, Ferroviária 0 X 0 Noroeste, Garça 1 X 5 XV de Jaú e Sertãozinho 1 X 0 Jaboticabal. Classificação - 1) Oeste e Palmeiras B 46 pontos; 3) Osasco 45; 4) Barretos 44; 5) Taquaritinga, Noroeste e Sertãozinho 43; 8) XV de Piracicaba 42; 9) Taubaté 40; 10) XV de Jaú e Internacional 36; 12) Jaboticabal 32; 13)Independente 30; 14) Ferroviária 2 8; 15) Garça 24; 16) União Mogi 14.