Palmeiras-B e XV completam rodada na A3 Palmeiras-B e XV de Piracicaba jogam na manhã desta quinta-feira, às 11 horas, no estádio Palestra Itália, no complemento da 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. A partida acontece depois do feriado, porque o time principal do Palmeiras estreou no Campeonato Brasileiro diante do Atlético-MG, nesta quarta-feira no mesmo local. O clube paulistano ocupa a penúltima posição do Grupo 2 da competição, com oito pontos. O time do técnico Wilson Coimbra não vence uma partida desde o dia 15 de fevereiro, quando bateu o Guaratinguetá por 3 a 0. De lá para cá foram quatro derrotas e três empates. O treinador quer aproveitar os quatro últimos jogos para reagir e brigar pela classificação para a próxima fase. "Vamos buscar em casa os pontos que perdemos ao longo do campeonato. Sei da dificuldades de se enfrentar o XV de Piracicaba, pois quando jogamos contra eles fomos surpreendidos. O time é jovem mas temos condições", avalia Wilson Coimbra, que fará mais três jogos no Palestra Itália. O único desfalque é o zagueiro Edílson Belém, que se contundiu no segundo tempo da partida contra o Guaratinguetá, na rodada passada. O zagueiro, que recentemente foi convocado para a Seleção Brasileira sub-20, dará lugar a Silmar. No XV de Piracicaba o técnico Douglas Fonseca não vai poder contar com o meia Paulo Roberto, que também se machucou no último jogo. O atacante Carlos Henrique é outro desfalque. O jogador vai à Goiânia acompanhar o velório de sua sogra, que faleceu na terça-feira. O clube piracicabano está em terceiro lugar do Grupo 2, com 17 pontos. Caso vença, poderá ultrapassar Guaratinguetá e Primavera, ambos com 18 e com um jogo a mais.