Palmeiras B e XV de Jaú lideram A-3 O Palmeiras B conseguiu sua 5.ª vitória consecutiva neste domingo, por 3 a 2, sobre o Ecus, em Suzano (SP), pelo Campeonato Paulista da Série A-3. O time do Parque Antártica, agora, soma 15 pontos, mantendo a liderança isolada do Grupo 2 com ampla facilidade. No Grupo 1, a liderança é do XV de Jaú, com 12 pontos, após a vitória em casa, por 2 a 1, sobre o XV de Piracicaba. A partida do Palmeiras foi emocionante, repleta de alternativas. Alex Afonso marcou dois gols de cabeça, enquanto Kempes e Marcus Vinícius anotaram para o time da casa. O gol da vitória saiu aos 31 minutos do segundo tempo com Júlio César. O Ecus continua com sete pontos. A rodada ainda teve duas goleadas pelo mesmo Grupo 2. Em Barueri, o Grêmio ganhou por 4 a 1 sobre o São Vicente (que estava invicto). Mesmo com a derrota, o time da Baixada continua com 10 pontos. Outra surpresa foi a goleada do EC Osasco, fora de casa, por 7 a 2 no Taboão da Serra. Este jogo marcou a estréia do técnico Marcos Falopa no time da Grande São Paulo, agora com seis pontos. O Taboão ainda é lanterna, com apenas um ponto. O Itararé passou para a 3.ª posição, com 10 pontos, ao vencer por 1 a 0 o São José, que estava invicto. No sábado cedo, em Mauá, Mauaense e Primavera empataram em 1 a 1, com cada time somando dois pontos. Em Jaú, o XV local se reabilitou da derrota para o Independente, por 3 a 1, ao chegar à quarta vitória, desta vez, sobre o XV de Piracicaba, por 2 a 1. Zé Antônio foi o herói do jogo, marcando dois gols, um de cabeça e outro de pênalti. Marcos Rogério diminuiu para os piracicabanos no final do jogo. Com a derrota, o XV perdeu a vice-liderança para o Monte Azul que, em casa, venceu a Ferroviária por 3 a 2, chegando assim aos nove pontos. O Rio Claro subiu para quarto lugar, com sete pontos, ao vencer em casa o Jaboticabal, por 2 a 1. Fora de casa, o Barretos empatou com o lanterna Votuporanga por 3 a 3. Resultados da 5.ª rodada: XV de Jaú 2 x 1 XV de Piracicaba; Rio Claro 2 x 1 Jaboticabal; Votuporanga 3 x 3 Barretos; Monte Azul 3 x 2 Ferroviária; Mauaense 1 x 1 Primavera; Ecus 2 x 3 Palmeiras B; Taboão da Serra 2 x 7 EC Osasco; Grêmio Barueri 4 x 1 São Vicente; e Itararé 1 x 0 São José. Classificação do Grupo 1: 1.º - XV de Jaú, 12 pontos; 2.º - Monte Azul, 9; 3.º - XV de Piracicaba, 8; 4.º - Rio Claro, 7; 5.º - Independente, 6; 6.º - Jaboticabal, 4; 7.º - Ferroviária, 3; 8.º - Barretos, 3; e 9.º - Voutporanga, 2. Classificação do Grupo 2: 1.º - Palmeiras B, 15 pontos; 2.º - São Vicente, 10; 3.º - Itararé, 10; 4.º - São José, 8; 5.º - Grêmio Barueri, 7; 6.º - Ecus, 7; 7.º - EC Osasco, 6; 8.º - Primavera, 2; 9.º - Mauaense, 2; e 10.º - Taboão da Serra, 1.