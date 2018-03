Palmeiras B empata com o XV em São Paulo Completando a 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3, nesta quinta-feira, Palmeiras B e XV de Piracicaba empataram, por 2 a 2, no Palestra Itália. O resultado foi justo e inalterou a classificação do Grupo 2. O time de Piracicaba se mantém na liderança, com 18 pontos, ao lado de Primavera e Guaratinguetá. O Palmeiras é o lanterna, agora com 11 pontos. Em casa, o jovem time do Palmeiras começou melhor o jogo e abriu o placar com Catito, aos 26 minutos. O XV empatou aos 37 minutos com o veterano Claudinho. O visitante virou o placar aos dois minutos, com Mota. O empate só aconteceu aos 46 minutos, com Silvinho, cobrando pênalti. Na seqüência do Paulista da Série A3, domingo, o Palmeiras-B irá receber o Grêmio Mauaense, no Palestra Itália. O XV, jogará em casa, no jogo dos líderes, contra o Primavera. Antes da 12ª rodada, o Sertãozinho lidera o Grupo 1, com 25 pontos, seguido pelo Mirassol, com 24 pontos. No Grupo 1, XV de Piracicaba, Primavera e Guaratinguetá dividem a liderança com 18 pontos. Passam à segunda fase os quatro primeiros colocados de cada grupo. O Mirassol apresentou nesta quinta-feira o técnico Luis Carlos Martins, ex-Oeste e Portuguesa. Ele substituirá a Roberval Davino que se transferiu para o Santa Cruz que disputará o Brasileiro da Série B.