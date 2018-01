Palmeiras B empata na abertura da Série A-3 Na abertura do Campeonato Paulista da Série A3, neste sábado de manhã, uma grande zebra. O Grêmio Mauaense, um dos times apontados como favorito ao título da temporada, foi surpreendido em casa pelo modesto Independente de Limeira, por 1 a 0. O go l da vitória foi marcado por Vágner Luis aos 12 minutos do primeiro tempo. Outros dois favoritos, Palmeiras B e Rio Claro, empataram por 1 a 1, no Parque Antártica, em São Paulo. Léo abriu o placar para os visitantes aos 46 minutos do primeiro tempo, enquanto Vinícius, cobrando pênalti, empatou aos 30 minutos da etapa final. A primeira rodada será completada neste domingo com seis jogos.