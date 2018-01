Palmeiras-B estréia técnico na B1 O Campeonato Paulista da Série B1 terá dois jogos neste sábado, pela 26ª rodada. O Palmeiras-B pega a Mauaense às 11h e o Guapira recebe o Tupã às 15h. O vice-líder Palmeiras-B, com 49 pontos, terá estréia do técnico Humberto Ferreira, que era auxiliar de Celso Roth no time profissional. Ele substitui Candinho, demitido logo após a derrota por 2 a 1 para o Velo Clube. O time espera vencer a Mauaense, que é a vice-lanterna, com 20 pontos, para ficar mais perto do líder. O primeiro colocado é o Osasco, que tem 56 pontos e é um sério candidato ao acesso. O Guapira e o Tupã, que se enfrentam em São Paulo, estão em posições intermediárias. O Guapira é o oitavo colocado, somando 30 pontos e o Tupã é o décimo, com 28 pontos. A rodada será completada domingo com mais cinco jogos. O principal deles envolve o vice-líder Sertãozinho contra o líder Osasco, que será transmitido ao vivo pela Rede Vida, a partir das 10h. Confira os outros jogos de domingo, que começam às 15h: Ferroviária x Guarulhos; Batatais x Lemense; Velo Clube x Barretos e Palestra x XV de Caraguá.