Palmeiras B faz 8 a 0 no Independente O Palmeiras B não teve pena do Independente de Limeira hoje à tarde, no Parque Antártica, na abertura do returno do Paulista da Série A3. Goleou por 8 a 0, gols de Francis (2), Barão (2), Thiago, Bruno Cazarine, Chu e Júlio César, e chegou ao terceiro lugar no Grupo 2, com 12 pontos. O Osasco bateu o Rio Claro por 1 a 0. Pela Série A2, a rodada foi aberta com o empate do Flamengo de Guarulhos por 1 a 1 com o Nacional da capital.