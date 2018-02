Palmeiras B ganha a oitava seguida O Palmeiras B continua com uma campanha impecável na Série A-3 do Campeonato Paulista. Dirigido por Wilson Coimbra, os palmeirenses conseguiram sua oitava vitória consecutiva, neste domingo cedo, ao superar por 1 a 0 o Taboão da Serra, no campo do adversário. Líder absoluto da competição e com 100% de aproveitamento, o Palmeiras tem 24 pontos no Grupo 2. A vitória não foi fácil, mas foi justa. O gol salvador foi anotado por Reinaldo, aos 14 minutos do segundo tempo. O segundo colocado é o Grêmio Barueri, que soma 16 pontos após a goleada por 4 a 0 sobre o Primavera, em Indaiatuba. Quem se recuperou foi o EC Osasco, em casa, ao vencer o Ecus, de Suzano, por 2 a 0. Pelo Grupo 1, a ?zebra passeou? em Jaú, onde o líder XV perdeu, por 2 a 1, para o Votuporanga, que finalmente deixou a lanterna, pois agora soma seis pontos, um a mais do que o Jaboticabal. Curiosamente, durante a semana o Votuporanga perdeu o folclórico técnico José Luis Soares, que estreou com vitória no Barretos contra a Ferroviária por 3 a 2, no Estádio Fortaleza, em Barretos (SP). Pelo regulamento, somente os quatro primeiros colocados de cada grupo vão passar à segunda fase. Já os dois últimos colocados de cada grupo serão rebaixados para a Série B, em 2006. Confira os resultados da 8.ª rodada: Sábado - Independente 2 x 2 Rio Claro; XV de Piracicaba 1 x 0 Monte Azul; e Mauaense 1 x 1 Itararé. Domingo - Barretos 3 x 2 Ferroviária; XV de Jaú 1 x 2 Votuporanga; EC Osasco 2 x 0 Ecus; Primavera 0 x 4 Grêmio Barueri; Taboão da Serra 0 x 1 Palmeiras B; e São José 2 x 0 São Vicente.