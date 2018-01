Palmeiras B ganha e fica perto da vaga O Palmeiras B ganhou na manhã deste domingo do Friburguense, de virada, por 3 a 1, e só precisa de um empate na última rodada da primeira fase da Copa São Paulo Jr. para garantir sua classificação no Grupo T. Os poucos torcedores que foram ao Estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP), quase viram o Alviverde ter problemas. O Palmeiras B fez 1 a 0 com Marcus Vinícius logo aos quatro minutos. O Friburguense empatou aos 38 minutos do segundo tempo com Ricardo, mas Reinaldo, dois minutos depois, devolveu a vantagem ao Palmeiras. Para se consolidar a vitória, aos 42 minutos Daniel fez o terceiro e garantiu a vitória do Palmeiras por 3 a 1. Agora, o Palmeiras B lidera com seis pontos só precisa empatar com o Juventude na última rodada para garantir a ponta. Os gaúchos se classificam com uma vitória. A classificação estaria garantida antecipadamente se o time gaúcho não tivesse vencido o Ypiranga-AP por 2 a 0 (com dois gols de Lucas). Friburguense x Ypiranga, o outro jogo da última rodada, só serve para cumprir tabela. No Grupo K, que também teve jogos pela manhã, o Vila Nova-Go venceu o EC Osasco por 2 a 1 (gols de Rodriguinho (2), para os goianos, e Tiago Souza, para o ECO), e o Fluminense fez 1 a 0 no Rondônia (golde Darkson). A situação deste grupo está embolada, pois o Flu e Vila lideram com 4 pontos, sendo que o Osasco tem 3. O Rondônia não pontou e está eliminado. Na última rodada, jogam Vila Nova x Rondônia e EC Osasco x Fluminense.