Palmeiras B goleia na Série B1 O Palmeiras B goleou o Mauaense por 4 a 0, neste sábado, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Paulista da Série B-1, com 52 pontos. No outro jogo da rodada, o Guapira venceu o Tupã por 2 a 0. A partida deste sábado marcou a estréia do técnico Humberto Ferreira no Palmeiras B, substituindo Candinho. Depois de vencer seu jogo, o Palmeiras B torce agora para um tropeço do Sertãozinho neste domingo, na partida contra o líder Osasco, para permanecer na vice-liderança. O Guapira soma agora 32 pontos e continua na oitava colocação, enquanto o Tupã tem 28 e está em 10º lugar. A 26ª rodada da B1 será completada neste domingo, com mais cinco jogos. O principal deles será pela manhã, entre Sertãozinho, o terceiro colocado, e o líder Osasco. As demais partidas começam às 15 horas.