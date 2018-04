Palmeiras B goleia Santos na Vila O principal destaque da oitava rodada da Copa Federação Paulista de Futebol, neste domingo, foi a goleada do Palmeiras B sobre o Santos, por 4 a 2, na Vila Belmiro, em Santos. Com o resultado, o alviverde chegou aos oito pontos, na quinta colocação do Grupo 5. Os santistas caíram para a lanterna com sete pontos. No Canindé, a Portuguesa fez nova vítima na competição. Venceu o São Bento por 1 a 0 e assumiu a liderança do Grupo 6 com 15 pontos ao lado do Corinthians. O clube de Sorocaba permanece com nove, em quarto lugar. Um grande clube que não se deu bem foi o São Paulo. Mesmo contanto com jogadores do time principal, como Diego Tardelli, o time foi massacrado pelo Guarani por 4 a 1. Assim, os campineiros subiram para 11 pontos ainda em quarto lugar. Já o clube do Morumbi permanece em quinto com apenas seis. No clássico de São José do Rio Preto, América e Rio Preto ficaram no empate por 0 a 0. Com o resultado, ambos continuam próximos na competição. O América é o quarto com oito e seu rival aparece em quinto com sete. Em jogo isolado à tarde, em Piracicaba, uma surpresa: o XV de Novembro foi derrotado pelo Rio Branco, por 2 a 1. A rodada tinha começado na quinta-feira com dois jogos. Outros dois jogos foram disputados sábado à tarde. Ela será completada terça-feira no duelo entre Atlético Sorocaba e Santo André, às 20 horas, em Sorocaba. Confira os resultados da oitava rodada: Ponte Preta 0 x 2 União São João, Corinthians 4 x 0 Nacional, União Barbarense 1 x 0 Ituano, Comercial 0 x 1 Sertãozinho, Mirassol 1 x 0 Inter de Bebedouro, Portuguesa 1 x 0 São Bento, América 0 x 0 Rio Preto, Marília 0 x 0 Bandeirante, Francana 6 x 1 Matonense, Inter de Limeira 0 x 1 Noroeste, XV de Jaú 0 x 0 Rio Claro, São Paulo Aspirante 1 x 4 Guarani, Santos 2 x 4 Palmeiras B, Osasco 3 x 1 Juventus, Corinthians 4 x 0 Nacional, Barretos 1 x 0 Botafogo e XV de Piracicaba 1 x 2 Rio Branco.