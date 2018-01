Palmeiras B lidera a Série A3 O Palmeiras B assumiu a liderança do grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A3, ao vencer neste domingo o XV de Piracicaba por 2 a 1, no Parque Antártica. O time chegou aos 16 pontos, o mesmo que o Guaratinguetá, que não atuou devidos os tumultos ocorridos antes do jogo que faria contra o Rio Claro. Ainda por este mesmo grupo, a grande surpresa foi a derrota em casa do Taubaté para o Osasco, por 2 a 1. O time do Vale do Paraíba estava invicto antes de enfrentar o até então lanterna. No sábado, o Independente perdeu em casa para a Ferroviária, ainda lanterna, por 3 a 2. Pelo grupo 1, o Araçatuba manteve liderança ao empatar sem gols com Barretos. O líder tem 19 pontos, um a mais que o Sertãozinho, que venceu o Paraguaçuense por 2 a 0. O time de Paraguaçu Paulista quase não viajou por falta de recursos financeiros. Ele é o lanterna, ainda sem somar ponto em nove jogos disputados. Mas o destaque da rodada ficou para a goleada do Noroeste sobre o Jaboticabal, por 6 a 3, em Bauru. E, em Jaú, o XV venceu a Internacional por 2 a 1. Resultados da rodada: Independente 2 X 3 Ferroviária, Sertãozinho 2 X 0 Paraguaçuense, Barretos 0 X 0 Araçatuba, XV de Jaú 2 X 1 Internacional, Noroeste 6 X 3 Jaboticabal, Taubaté 1 X 2 Osasco, Palmeiras B 2 X 1 XV de Piracicaba. Classificação: Grupo 1: 1) Araçatuba - 19 pontos; 2) Sertãozinho - 18, 3) Noroeste - 15; 4) Jaboticabal - 14; 5) Barretos e XV de Jaú - 12; 7) Internacional - 8; 8) Paraguaçuense - 0. Grupo 2: 1) Palmeiras B e Guaratinguetá - 16 pontos; 3) Taubaté - 14; 4) Independente - 12; 5) Rio Claro - 11; 6) XV de Piracicaba e Osasco - 9; 8) Ferroviária - 8.