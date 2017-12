Palmeiras-B luta pelo acesso à A-3 O Palmeiras-B joga, neste sábado, às 15h, pelo Campeonato Paulista da Série B1, buscando a vitória para se manter na briga pelo acesso. O seu adversário é o Guapira, nono colocado, com 33 pontos. O Palmeiras-B, com 52 pontos, ocupa a terceira colocação, e disputa a segunda vaga com o Sertãozinho (54), uma vez que o líder Osasco já garantiu o acesso. O Sertãozinho, que no domingo enfrenta o Barretos, tem ainda remotas chances de subir. O Sertãozinho leva vantagem nesta disputa, porque tem apenas 25 jogos, um a menos que o Palmeiras-B. No outro jogo deste sábado, o Mauaense enfrenta o XV de Caraguá, às 11 horas. O Mauaense luta contra o rebaixamento, já que está na vice-lanterna, com 21 pontos. O XV tem 31 pontos, na 10ª colocação. Confira os jogos deste domingo: 10h - Batatais x EC Osasco; 15h - Sertãozinho x Barretos; Velo Clube x Guarulhos e Palestra x Fernandópolis. Confira a classificação da Série B-1: 1) Osasco - 60 pontos 2) Sertãozinho - 54 pontos 3) Palmeiras-B - 52 pontos 4) Barretos - 45 pontos 5) Ferroviária - 44 pontos 6) Velo Clube - 40 pontos 7) Palestra e Batatais - 34 pontos 9) Guapira - 33 pontos 10) XV de Caraguá - 31 pontos 11) Tupã - 29 pontos 12) Fernandópolis - 29 pontos 13) Lemense - 27 pontos 14) Mauaense - 21 pontos 15) Guarulhos - 18 pontos