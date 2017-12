Palmeiras-B mantém liderança na Série A3 Ainda na terceira rodada, o Campeonato Paulista da Série A3 não tem favoritos ao título ou ao acesso. Mas o Palmeiras-B confirmou sua força ao vencer o Guaratinguetá, por 3 a 0, neste domingo cedo, no Parque Antártica, dividindo a liderança do Grupo 2, com sete pontos, com o Osasco, que surpreendeu fora de casa o Rio Claro, por 3 a 0. Se os vitoriosos comemoraram a ponta, a situação dos derrotados ficou ruim. O Guará continua com três pontos, enquanto o Osasco só tem dois, segurando a lanterna. Em Indaiatuba, o Primavera aproveitou a fragilidade do Independente para conseguir sua primeira vitória, por 3 a 2. O Fantasma da Ituana, como é conhecido o Primavera, agora, soma quatro pontos. O Independente continua com três. No sábado cedo, em Mauá, o Grêmio Mauaense somou seus três primeiros pontos ao vencer, no sufoco, o XV de Piracicaba, por 1 a 0. Pelo Grupo 1, o principal jogo da rodada foi cancelado por causa das chuvas que caíram durante toda a noite em Barretos, deixando o gramado do estádio "Fortaleza" impraticável. Desta forma, o árbitro Marcelo Rogério preferiu cancelar o jogo entre Barretos e Noroeste, que deve ter outra data confirmada pela federação paulista na terça-feira. O jogo teria o líder Noroeste em ação e teria a transmissão da Rede Vida de Televisão. Mesmo sem jogar, o Noroeste manteve a liderança, porque o Mirassol perdeu, fora de casa, para o Sertãozinho, por 3 a 1. Noroeste, Sertãozinho e Mirassol dividem a liderança com seis pontos. Em São Carlos, o Sãocarlense perdeu para o Jaboticabal, por 2 a 1. XV de Jaú e Internacional de Bebedouro empataram sem gols, em Jaú, ficando com dois pontos cada. Confira os resultados da rodada: Mauaense 1 X 0 XV de Piracicaba, Sãocarlense 1 x 2 Jaboticabal, Sertãozinho 3 x 1 Mirassol, XV de Jaú 0 x 0 Internacional de Bebedouro, Palmeiras-B 3 x 0 Guaratinguetá, Primavera 3 x 2 Independente e Rio Claro 0 x 3 Osasco. Classificação: Grupo 1 - 1) Noroeste, Mirassol e Sertãozinho - 6 pontos; 4) Barretos e Jaboticabal - 4; 6) Internacional e XV de Jaú 2; 8) Sãocarlense - 0 ponto. Grupo 2 - 1) Palmeiras-B e Osasco - 7 pontos; 3) Primavera e XV de Piracicaba - 4; 5) Mauaense, Independente e Mauá - 3 pontos; 8) Rio Claro - 2 pontos.