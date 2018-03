Palmeiras B na TV amanhã pela Série A3 A 12ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista começa neste sábado, com a partida isolada entre Palmeiras-B e Grêmio Mauaense, às 19 horas, no Palestra Itália, em São Paulo. O jogo terá transmissão ao vivo pela Rede Vida de Televisão. As duas equipes estão dividindo a lanterna do Grupo 2, com 11 pontos cada. O clube paulistano está na oitava posição por ter saldo de gols inferior do adversário deste final de semana: três gols negativos contra dois do time de Mauá. Mesmo ocupando as últimas posições, elas ainda têm chances de classificação porque estão num grupo equilibrado, onde os líderes - XV, Guaratinguetá e Primavera - têm 18 pontos cada. A diferença de pontos do Palmeiras-B para o líder é, portanto, de sete pontos. Faltando ainda três rodadas para o fim da primeira fase, quem perder neste jogo estará eliminado. Na rodada de meio de semana o time do técnico Wilson Coimbra empatou em casa com o XV de Piracicaba por 2 a 2. O Grêmio Mauaense também empatou em casa com o ECO-Osasco por 3 a 3.