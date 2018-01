Palmeiras B pega lanterna na Série A3 O Palmeiras B tem todas as condições de conseguir mais uma vitória no Campeonato Paulista da Série A3, neste domingo cedo, mesmo jogando fora de casa. É que, a partir das 11 horas, na condição de líder isolado do Grupo 2, com 33 pontos, vai enfrentar o Mauaense, lanterna, com apenas cinco pontos. A 15.ª rodada tem nove jogos, todos neste domingo. Dirigido por Wilson Coimbra, o time do Parque Antártica se recuperou na última rodada, quinta-feira, quando goleou o Ecus, por 7 a 1. Antes vinha de três derrotas consecutivas. Agora é favorito diante de um adversário candidato ao rebaixamento para a Série B em 2006. O Grêmio Barueri, vice-líder com 32 pontos, vai receber o São José, em sexto lugar, com 18 pontos. Terceiro colocado, com 26 pontos, o Itararé, de novo em casa, tenta outra vitória diante do EC Osasco, quarto colocado, com 22. Na briga para fugir das últimas posições se enfrentam Taboão da Serra e Primavera. No Grupo 1, o XV de Piracicaba vai manter a liderança isolada mesmo sem jogar, uma vez que enfrentaria a Internacional de Bebedouro, que desistiu da competição. Com 27 pontos, o time piracicabano não pode ser alcançado pelo seu homônimo de Jaú, que tem 23 e receberá o Jaboticabal, lanterna com 11 pontos. O Votuporanga, também lanterna, tenta somar pontos diante do Independente, em quinto lugar e sonhando com uma vaga na segunda fase. Em Monte Azul Paulista, o time da casa, quatro colocado, com 20 pontos, pode ser apontado como favorito diante do Barretos, sexto colocado, com 13 pontos, e que começa a sair da rabeira. Este jogo será mostrado ao vivo pela Rede Vida. À tarde, o ascendente Rio Claro, terceiro com 21 pontos, vai recepcionar a Ferroviária, sem técnico e em crise, correndo o risco de ser rebaixada. A diretoria demitiu Carlos Rossi e o time será dirigido interinamente por Douglas Fonseca. Nesta fase, os clubes se enfrentam em dois turnos dentro do próprio grupo. Os quatro primeiros colocados chegam à segunda fase, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série B em 2006. Confira os jogos deste domingo pela 15.ª rodada: 10 horas - Votuporanga x Independente; Monte Azul x Barretos (Rede Vida); 10h30 - XV de Jaú x Jaboticabal; 11 horas - Taboão da Serra x Primavera; Ecus x São Vicente; Mauaense x Palmeiras B; 15 horas - Rio Claro x Ferroviária; Itararé x EC Osasco; e Grêmio Barueri x São José. Classificação do campeonato: Grupo 1: 1.º - XV de Piracicaba, 27 pontos; 2.º - XV de Jaú, 23; 3.º - Rio Claro, 21; 4.º - Monte Azul, 20; 5.º - Independente, 15; 6.º - Barretos, 13; 7.º - Ferroviária, 12; 8.º - Jaboticabal, 11 (3 vitórias); e 9.º - Votuporanga, 11 (2 vitórias). Grupo 2: 1.º - Palmeiras B, 33 pontos; 2.º - Grêmio Barueri, 32; 3.º - Itararé, 26; 4.º - EC Osasco, 22; 5.º - São Vicente, 21; 6.º - São José, 18; 7.º - Ecus, 13; 8.º - Primavera, 12; 9.º - Taboão da Serra, 6; e 10.º - Mauaense, 5.