Palmeiras B perde, mas ainda lidera A3 A quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A3 foi disputada neste domingo com oito jogos. O Noroeste confirmou seu favoritismo e venceu o XV de Jaú por 2 a 1, assumindo a liderança isolada do Grupo 1, com dez pontos. O Palmeiras B se manteve como líder do Grupo 2, mas perdeu sua invencibilidade diante do XV de Piracicaba, em Piracicaba, na derrota por 3 a 2 de virada. No Grupo 1, quem reagiu foi o Sertãozinho, que venceu o Jaboticabal por 2 a 1, fora de casa, e pulou para o segundo lugar, com nove pontos. Com o mesmo número de pontos e uma posição abaixo está o Mirassol, que venceu o Barretos por 4 a 3, num jogo eletrizante. A Internacional de Bebedouro venceu em casa o Sãocarlense por 1 a 0 e chegou aos cinco pontos, ocupando a quinta posição. Já a equipe de São Carlos, perdeu pela quarta vez seguida e está na lanterna do grupo, sem pontos. O Grupo 2 é mais equilibrado. O Palmeiras B é o líder com sete pontos, mas Osasco e XV de Piracicaba estão na cola, com sete também. O Grêmio Mauaense se recuperou após vencer o Osasco, fora de casa, por 2 a 1, de virada. Está na quarta posição, com seis pontos. O lanterna continua sendo o Rio Claro, com dois pontos, que perdeu novamente, dessa vez para o Independente, em Limeira, por 1 a 0. Confira os resultados da 4ª rodada: Mirassol 4 x 3 Barretos, Noroeste 2 x 1 XV de Jaú, Jaboticabal 1 x 2 Sertãozinho, Guaratinguetá 2 x 2 Primavera, Osasco 1 x 2 Mauaense, Inter de Bebedouro 1 x 0 Sãocarlense, Independente 1 x 0 Rio Claro e XV de Piracicaba 3 x 2 Palmeiras B. Confira a classificação: Grupo 1 - 1) Noroeste 10 pontos; 2) Sertãozinho 9; 3) Mirassol 9; 4) Barretos 5; 5) Inter de Bebedouro 5; 6) Jaboticabal 4; 7) XV de Jaú 2; 8) Sãocarlense 0. Grupo 2 - 1) Palmeiras B 7 pontos; 2) Osasco 7; 3) XV de Piracicaba 7; 4) Mauaense 6; 5) Independente 6; 6) Primavera 5; 7) Guaratinguetá 4 e 8) Rio Claro: 2.