Palmeiras B perde outra na A3 Depois de um início empolgante, o Palmeiras B acumula tropeços dentro do Campeonato Paulista da Série A-3. Neste domingo à tarde sofreu a sua terceira derrota consecutiva, desta vez caindo fora de casa diante do Itararé, por 3 a 0. Mesmo com a derrota, após a 13ª rodada, o time da capital lidera o Grupo 2, com 30 pontos, uma a mais do que o vice-líder Barueri, que sábado goleou o Ecus, por 4 a 1. O jogo em Itararé começou equilibrado, tanto que o primeiro tempo ficou no zero a zero. Mas logo no reinício, o time da casa abriu o placar com Reginaldo, aos cinco minutos, depois ampliou com Márcio José, aos 25, e Andrade, aos 30 minutos. Antes desta derrota, o Palmeiras B tinha vencido 10 jogos seguidos e perdido para ECO, por 2 a 1, e Barueri, por 1 a 0. A vitória manteve o Itararé em terceiro lugar, agora com 25 pontos. Pela manhã, em casa, o vice-lanterna Taboão da Serra perdeu para o São José, por 2 a 1. Outro que decepcionou diante de sua torcida foi o Primavera que, em Indaiatuba, acabou goleado pelo São Vicente, por 4 a 1. No Grupo 1, o XV de Piracicaba confirmou a liderança ao vencer a Ferroviária, por 1 a 0, com gol de Juninho, de cabeça, aos 37 minutos do segundo tempo. Os piracicabanos chegaram aos 26 pontos, deixando os araraquarenses, em sexto, com 12 pontos. Pela manhã, em casa, o XV de Jaú manteve a vice-liderança, agora com 22 pontos, ao vencer o Independente, por 3 a 2. A surpresa aconteceu em Monte Azul Paulista, à tarde, onde o time da casa acabou surpreendido pelo Rio Claro, por 2 a 0. A vitória valeu ao Rio Claro, com 18 pontos, roubar a terceira posição do próprio Monte Azul, com 17. E, finalmente, o SEV, de Votuporanga, deixou a lanterna ao golear o Jaboticabal, por 4 a 1. Os dois times têm 11 pontos, enquanto o Barretos, lanterna, permanece com 10 , uma vez que folgou na rodada. Passam à segunda fase os quatro primeiros colocados de cada grupo e os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série B em 2006. Confira os resultados da 13ª rodada: Mauaense 1 x 3 ECO-Osasco, Grêmio Barueri 4 x 1 Ecus; XV de Jaú 3 x 2 Independente ; Taboão da Serra 1 x 2 São José; Primavera 1 x 4 São Vicente; SEV 4 x 1 Jaboticabal; Monte Azul 0 x 2 Rio Claro; Itararé 3 x 0 Palmeiras-B e XV de Piracicaba 1 x 0 Ferroviária. Classificação: Grupo 1 - 1) XV de Piracicaba 26; 2) XV de Jaú 22; 3) Rio Claro 18; 4) Monte Azul 17; 5) Independente 15; 6) Ferroviária 12; 7) Jaboticabal e SEV 11; 9) Barretos 10. Grupo 2 - 1) Palmeiras B 30 pontos; 2) Grêmio Barueri 29; 3) Itararé 25; 4) São Vicente e ECO-Osasco 21; 6) São José 17; 7) Ecus 13; 8) Primavera 9; 9) Taboão da Serra e Mauaense 5.