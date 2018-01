Palmeiras B perde outra na Série A-3 O Palmeiras B sofreu a segunda derrota seguida no Campeonato Paulista, neste sábado à noite, quando foi derrotado pelo Grêmio Barueri, por 1 a 0. Apesar do tropeço, o time da capital lidera o Grupo 2, com 30 pontos, quatro pontos à frente do próprio Barueri, vice-líder. O jogo foi bastante equilibrado, mas o Barueri marcou o gol da vitória, aos 33 minutos do segundo tempo, com Leandro, de cabeça. Na quarta-feira, o Palmeiras tinha perdido a invencibilidade e os 100% de aproveitamento em 10 jogos, em Osasco, ao perder para o EC Osasco por 2 a 1. Em Suzano, o Ecus perdeu para o Itararé por 1 a 0, com gol de Hermes, aos cinco minutos do segundo tempo. O Itararé manteve a terceira posição do Grupo 2, com 22 pontos, enquanto o Ecus continua com 13 pontos, em sétimo lugar. À tarde, em Limeira, iniciando o dia dos visitantes, o XV de Piracicaba venceu o Independente, por 1 a 0, com gol de Flávio, aos 32 minutos do primeiro tempo. O time piracicabano manteve a liderança isolada do Grupo 1, agora, com 23 pontos. O Independente é o quarto, com 15. A rodada será completada neste domingo com seis jogos. Confira: 11 horas - EC Osasco x Primavera; São Vicente x Taboão da Serra; 15 horas - Rio Claro x Votuporanga; Jaboticabal x Monte Azul; 15h30 - São José x Mauaense e 16 horas - Barretos x XV de Jaú.