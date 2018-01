Palmeiras B quer voltar a vencer Em dez rodadas, o Palmeiras B tinha vencido as dez e liderava isoladamente o Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A-3. Mas há três rodadas o time só conheceu derrotas e viu o Grêmio Barueri ficar somente um ponto de distância na tabela. Buscando reencontrar o caminho da vitória, o líder joga nesta quinta-feira diante do sétimo colocado Ecus, às 11 horas, no Parque Antártica. "Tenho certeza de que voltaremos a vencer" afirmou o técnico Wilson Coimbra, classificando como "coincidência" a inesperada seqüência de derrotas diante do ECO, Barueri e Itararé. Mesmo assim, o Palmeiras lidera com 30 pontos. O vice-líder Barueri, com 29 pontos, vai à São Vicente enfrentar o time da casa. O terceiro colocado Itararé, também fora de casa, pega o São José. O lanterna Mauaense, que ainda não venceu na competição, enfrenta o Primavera. O vice-lanterna Taboão da S erra enfrenta o ascendente ECO-Osasco. Pelo Grupo 1 , o terceiro colocado Rio Claro pega o Jaboticabal, que estréia o técnico Vilson Tadei. O lanterna Barretos faz o duelo dos desesperados contra o vice-lanterna SEV. A sexta colocada Ferroviária enfrenta o Monte Azul, que estréia o técnico João Paulo. Confira os jogos: 11 horas - ECO-Osasco x Taboão da Serra; Primavera x Mauaense; Palmeiras-B x ECUS e São Vicente x Grêmio Barueri; 15 horas - Ferroviária x Monte Azul; 15h30 - São José x Itararé; 16 horas - Barretos x SEV e Jaboticabal x Rio Claro.