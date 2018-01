Palmeiras B tenta manter 100% na A3 Tentando manter sua campanha com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista da Série A3, o Palmeiras B entra em campo neste domingo, às 11 horas, contra o Ecus, em Suzano, pelo grupo 2. Após quatro rodadas disputadas, o time palmeirense lidera com 12 pontos, enquanto o seu adversário está em quinto, com sete. O São Vicente, vice-líder do grupo (10 pontos), também joga neste domingo fora de casa, enfrentando o Grêmio Barueri, que soma quatro pontos, na sexta colocação. O ECO-Osasco estréia o técnico Marcos Falopa contra o Taboão da Serra, fora de casa. Falopa, com ampla experiência internacional, foi contratado para substituir Jean Rodrigues com a missão de tirar o time da sétima posição (3 pontos). O Taboão é lanterna, com apenas um ponto. Em Itararé, o time da casa, na quarta colocação, com sete pontos, enfrenta o São José, que está em terceiro, com oito. No grupo 1, acontecerá o duelo de líderes entre os dois XV. O líder XV de Jaú, com nove pontos, recebe o vice-líder XV de Piracicaba, que soma oito pontos. Já a SEV estréia o técnico José Luís Soares contra Barretos. O time de Votuporanga é o lanterna do grupo 1, somando um ponto, enquanto o Barretos está na oitava posição, com dois pontos. O Jaboticabal, sexto colocado, com quatro pontos, vai a Rio Claro enfrentar o time da casa, que soma o mesmo número de pontos. Terceiro colocado da chave, com seis pontos, o Monte Azul pega a Ferroviária, que está na sétima posição, somando dois pontos. O Independente folga nesta rodada. Confira todos os jogos: 10h - Grêmio Barueri x São Vicente (Rede Vida); 10h30 - XV de Jaú x XV de Piracicaba; 11h - Inter de Bebedouro x Independente, Taboão da Serra x ECO-Osasco e ECUS x Palmeiras B; 15h - SEV x Barretos, Rio Claro x Jaboticabal, Monte Azul x Ferroviária e Itararé x São José.