Palmeiras B vence a 10ª seguida na A-3 Não foi tão fácil como era esperado, mas o Palmeias B venceu o Primavera, por 1 a 0, neste sábado cedo, no Parque antártica, chegando à incrível marca de 10 vitórias consecutivas no Campeonato Paulista da Série A-3. Com o gol marcado pelo artilheiro Alex Afonso, o time comandado pelo técnico Wilson Coimbra mantém 100% de aproveitamento na competição e segue isolado na liderança e rumo à classificação para a segunda fase do torneio, com 30 pontos. Ao contrário do Palmeiras B, o resultado mantém o Primavera ameaçado pelo rebaixamento. Com apenas seis pontos em dez jogos, o time está na oitava colocação e torce por tropeços de Taboão da Serra e Mauaense para não despencar na classificação. Em dois tempos completamente opostos, São José e EC Osasco empataram sem gols na tarde deste sábado, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, na abertura do returno. Com o empate os times mantém as mesmas posições dentro do Grupo 2. O São José permanece na quinta colocação, com 13 pontos. Já o Osasco se mantém um ponto atrás do time de São José, na sexta colocação. A partida entre São Vicente Atlético Clube e Mauaense, marcado inicialmente para este domingo, às 11 horas, no Estádio Mansueto Pierotti, foi adiada, segundo comunicado expedido, neste sábado de manhã, pela Federação Paulista de Futebol. Segundo a assessoria de imprensa do clube, o motivo principal da suspensão foi a Polícia Militar, que não se responsabilizaria pela segurança do evento.