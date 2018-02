Palmeiras B vence a segunda consecutiva no Paulista A-2 O Palmeiras B conseguiu sua segunda vitória consecutiva dentro do Campeonato Paulista da Série A-2, neste sábado à noite, ao passar pelo Nacional, por 2 a 0. Com este resultado, o time alviverde chegou aos 15 pontos, e está em 10.º lugar, enquanto o Nacional continua com sete, em penúltimo. Os gols palmeirenses foram marcados por Bruno Cézar, aos 14 minutos do primeiro tempo e Luiz, aos 46 da etapa final. Em outro jogo deste sábado, o Atlético Sorocaba empatou sem gols, em casa, com o Osvaldo Cruz. O resultado foi bastante comemorado pelo time visitante, que atuou desde o primeiro tempo com um jogador a menos devido a expulsão de Renato. O empate deixou o Atlético com 18 pontos, em sexto lugar, enquanto o Osvaldo Cruz permanece em último lugar, mas agora com sete pontos. Neste domingo, o líder União São João enfrenta o Botafogo, em Ribeirão Preto, enquanto a Portuguesa, vice-líder, pega o Oeste, em Itápolis.