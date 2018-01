Palmeiras B vence e lidera Série A III Abrindo a rodada de sábado de carnaval do Campeonato Paulista da Série A-3, o Palmeiras B venceu o ECO-Osasco, por 2 a 1, na manhã deste sábado, no Parque Antártica praticamente vazio. A vitória manteve o Palmeiras na liderança do Grupo 2, com seis po ntos em dois jogos. O ECO está em quinto lugar, com um ponto. O time da casa saiu na frente logo no primeiro minuto com Elias, mas o visitante empatou com Sósteles aos 41 minutos. O gol decisivo saiu aos cinco minutos do segundo tempo, marcado por Alex Afonso, de cabeça. Outro jogo foi realizado pela manhã. Na Baix ada Santista, São Vicente e Itararé empataram, por 3 a 3. Ambos têm quatro pontos. Ainda pelo mesmo grupo, o são José venceu, por 1 a 0, em casa ao Primavera, chegando aos quatro pontos. O time de Indatuba é lanterna sem marcar ponto. O destaque ficou para a goleada do Grêmio, em Barueri, sobre o Taboão da Serra, por 4 a 0. No Grupo 1, quem lidera, com seis pontos, é o XV de Jaú que fora de casa venceu o Rio Claro por 3 a 1. Jaboticabal e Independente, num jogo equilibrado, justificaram o empate de 1 a 1. A rodada foi aberta sexta-feira à noite com a vitória da Ferroviária sobre o SEV, de Votuporanga, por 1 a 0. Confira os resultados: Ferroviária 1 x 0 SEV, Palmeiras B 2 x 1 ECO, São Vicente 3 x 3 Itararé, Grêmio Barueri 4 x 0 Taboão da Serra, São José 1 x 0 Primavera, Jaboticabal 1 x 1 Independente, Rio Claro 1 x 3 XV de Jaú. Classificação: Grupo 1 - 1) XV de Jaú 6 pontos; 2) XV de Piracicaba, Monte Azul e Ferroviária 3; 5) Independente 2; 6) Barretos e Jaboticabal 1; 8) Rio Claro e SEV. Grupo 2 - 1) Palmeiras 6 pontos; 2) São Vicente, Itararé e são José 4; 5) Grêmio Barueri 3; 6) ECO 1; 7) Ecus, Primavera, Mauaense e Taboão da Serra 0.