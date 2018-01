Palmeiras B vence Osasco na Série A3 O Palmeiras B venceu o Osasco por 4 a 2, na tarde desta quinta-feira, em São Paulo, em jogo da 7ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. Com a vitória, a equipe palmeirense chegou aos 12 pontos e subiu para a 6ª posição. O Osasco continua entre os últimos colocados, com 6 pontos. O Osasco saiu na frente, logo no início do jogo, com o gol de Warlei. Mas Célio empatou para o Palmeiras B ainda na etapa inicial. No segundo tempo, Anselmo e Reinaldo viraram o jogo para o time da casa e Warlei marcou o segundo da sua equipe. Quando o Osasco buscava o empate, nos acréscimos, Thon fechou a vitória palmeirense.