Palmeiras B vence outra na Série A-3 A sensação do Campeonato Paulista Série A-3 fez mais uma vítima na manhã deste sábado no Parque Antártica. O Palmeiras B não deu chances ao adversário e goleou por 4 a 0 a fraca Mauaense, que vê o rebaixamento cada vez mais perto. Com o resultado, a equipe mantém a campanha 100% na competição e é cada vez mais líder do Grupo 2, com 18 pontos conquistados em 18 disputados. Já a Mauaense, com dois pontos, pode terminar a rodada na lanterna caso o Taboão da Serra vença o Primavera no domingo.