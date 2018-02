Palmeiras B vence sétima seguida na A3 Não foi fácil, mas o Palmeiras B conseguiu sua sétima vitória consecutiva dentro do Campeonato Paulista da Série A-3, neste domingo cedo, superando ao São Vicente, por 3 a 2, na Baixada Santista. O time paulistano, agora, soma 21 pontos dentro do Grupo 2, mantendo a liderança isolada e os 100% de aproveitamento. A vitória, porém, só foi garantida aos 37 minutos do segundo tempo, com um gol de Marcus Vinícius. Os demais gols saíram também na etapa final. O time da casa abriu com Amauri, mas o visitante virou com Júlio César e Alex Afonso. O São Vicente voltou a empatar com Nena, de pênalti, aos 20 minutos, mas sofreu a derrota no final. O time praiano se mantém com 13 pontos, agora na quarta posição - antes era vice-líder. O Itararé comprovou sua força ao vencer em casa ao Primavera, por 5 a 3, chegando à vice-liderança, com 14 pontos. Na outra ponta da tabela, o Taboão da Serra conseguiu sua primeira vitória ao bater em casa, por 3 a 2, o Mauaense, agora lanterna com apenas dois pontos. Mesmo sem jogar por causa da desistência da Internacional de Bebedouro, o XV de Jaú manteve a liderança do Grupo 1, com 15 pontos. Mas agora tem na sua cola o Monte Azul, com 13 pontos, após vencer em casa o Independente de Limeira, por 1 a 0. Mas o grande destaque da tarde foi a goleada do Rio Claro sobre o Barretos, por 5 a 1. Em Araraquara, a Ferroviária sofreu para empatar com o Jaboticabal, em 1 a 1. Bom resultado conseguiu o XV de Piracicaba ao vencer fora de casa ao SEV, de Votuporanga, por 1 a 0. Os piracicabanos estão em terceiro lugar, com 11 pontos. Nesta primeira fase, classificam-se os quatro primeiros colocados. Enquanto isso, os últimos dois colocados de cada grupo vão ser rebaixados para a Série B em 2006. Confira os resultados da 7ª rodada: Itararé 5 x 3 Primavera; Taboão da Serra 3 x 2 Mauaense; São Vicente 2 x 3 Palmeiras B; Votuporanga 0 x 1 XV de Piracicaba; Rio Claro 5 x 1 Barretos; Monte Azul 1 x 0 Independente; Ferroviária 1 x 1 Jaboticabal; Barueri 3 x 2 ECO-Osasco e Ecus 1 x 1 São José. Classificação: Grupo 1 - 1) XV de Jaú 15 pontos; 2) Monte Azul 13; 3) XV de Piracicaba 11; 4) Rio Claro 10; 5) Ferroviária e Independente 7; 7) Jaboticabal 5; 8) Barretos 4; 9) Votuporanga 3. Grupo 2 - 1) Palmeiras B 21 pontos; 2) Itararé 14; 3) Barueri e São Vicente 13; 5) São José 9; 6) Ecus 8; 7) ECO-Osasco 7; 8) Primavera 5; 9) Taboão da Serra 4; 10) Mauaense 3.