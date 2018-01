Palmeiras B volta à briga na Copa Estado O Palmeiras B venceu o XV de Jaú por 2 a 1, de virada, na tarde desta sexta-feira, no Parque Antártica, e voltou à briga por uma das duas vagas do Grupo 2 à próxima fase da Copa Estado de São Paulo. Com 28 pontos, assumiu a quarta posição e torce contra o Rio Branco, que enfrenta o Guarani B às 20h30 no estádio Brinco de Ouro. O time de Jaú segue na lanterna, com dez pontos. No outro jogo da rodada o Juventus (40 pontos), que entrou em campo com a classificação no Grupo 1 assegurada, goleou o São Caetano B por 3 a 0 no ABC Paulista e se aproximou do Santo André, líder com 44 pontos. O expressinho do Azulão se mantém em penúltimo, com 20.