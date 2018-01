Palmeiras B volta a vencer na Copa Estado Deixada de lado pelos clubes paulistas que disputam a Série C do Campeonato Brasileiro, a Copa Estado de São Paulo, neste domingo, teve sete jogos válidos pela 19ª rodada. Os dois principais jogos envolveram clubes do Grupo 2, onde o Pal meiras B venceu o Rio Claro, por 3 a 2, e a Ferroviária passou sobre o Guarani B por 2 a 1. Como ainda faltam três rodadas para o término da fase de classificação, muitos clubes ainda têm chances de chegar à segunda fase que reunirá apenas os dois primeiros colocados de cada grupo. O Ituano lidera com 36 pontos, enquanto Rio Claro e Rio Branco são vice-líderes com 29, seguidos por Guarani, com 27, e Palmeiras B, com 25. Dois jogos completarão a rodada na terça-feira: América X Rio Preto e XV de Piracicaba X Ituano. Confira todos os resultados da 19ª rodada: Francana 0 x 0 Barretos, Matonense 3 x 0 Internacional de Bebedouro, Sertãozinho 3 x 1 Jaboticabal, São Caetano B 0 x 2 Atlético Sorocaba, Comercial 3 x 2 Taquaritinga, Juventus 3 x 1 São Paulo B, XV de Jaú 3 x 0 Rio Branco, Marília B 1 x 1 Mirassol, Araçatuba 1 x 0 Olímpia, Palmeiras B 3 x 2 Rio Claro, Ferroviária 2 x 1 Guarani B, São Bento 0 x 0 ECO, Santo André 3 x 0 Nacional e Paraguaçuense 0 x 1 Noroeste. Classificação: Grupo 1 - 1º) Santo André - 43 pontos; 2º) Juventus - 37; 3º) Atlético Sorocaba - 30; 4º) São Bento e ECO - 23; 6º) São Paulo B 22; 7º) São Caetano - 19; 8º) Nacional - 10. Grupo 2 - 1º) Ituano - 36 pontos; 2º) Rio Branco e Rio Claro - 29; 4º) Guarani B - 27; 5º) Palmeiras B 25; 6º) XV de Piracicaba - 24; 7º) Ferroviária - 22; 8º) XV de Jaú - 10. Grupo 3 - 1º) Marília B - 39 pontos; 2º) Olímpia, Noroeste e Araçatuba - 31; 5º) América 25; 6º) Mirassol - 23; 7º) Rio Preto - 15; 8º) Paraguaçuense - 9. Grupo 4 - 1º) Comercial - 44 pontos; 2º) Matonense - 38; 3º) Sertãozinho - 33, 4º) Jaboticabal - 29; 5º) Barretos - 27; 6º) Francana - 18; 7º) Internacional de Bebedouro - 14; 8º) Taquaritinga - 5.