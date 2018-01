Palmeiras B x Osasco é destaque na A3 A segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A3 será disputada nesta quinta-feira. Um dos destaques da rodada será o jogo entre o Palmeiras B e o Osasco, que será transmitido ao vivo pela Rede Vida de Televisão, a partir das 15 horas, do Parque Antártica. Os dois times perderam na primeira rodada. O Palmeiras caiu diante do Taubaté, por 2 a 1, no Vale do Paraíba, enquanto o Osasco perdeu em casa para o XV de Piracicaba, por 1 a 0. Pelo Grupo 1 do campeonato, o clube sensação é o Araçatuba, que joga em casa diante do Jaboticabal. Também pelo mesmo grupo, Barretos e Paraguaçuense se enfrentam e as duas equipes precisam da vitória, já que perderam na estréia. Completando o grupo, jogam Internacional de Bebedouro x Sertãozinho e XV de Jaú x Noroeste. Pelo Grupo 2, a tradicional Ferroviária joga em casa diante do Taubaté. Os dois venceram na primeira rodada e mostraram estar afiados para o campeonato. O XV de Piracicaba, outra equipe com tradição no futebol paulista, joga com o Guaratinguetá, em Santa Bárbara D´Oeste. A partida sofreu alteração em seu local, já que o estádio do XV está tendo o seu gramado replantado. O Independente, de Limeira, joga em casa com o Rio Claro, com os dois times buscando a reabilitação. Todas as partidas serão realizadas às 20h30, com exceção de Palmeiras-B e Osasco, que se enfrentam às 15 horas, no Parque Antártica. Classificação: Grupo 1 - 1) Araçatuba, Jaboticabal e Sertãozinho, 3 pontos; 4) Internacional de Bebedouro e Noroeste, 1; 6) Barretos, XV de Jaú e Paraguaçuense, 0; Grupo 2 - 1) Ferroviária, Taubaté, Guaratinguetá e XV de Piracicaba, 3; 5) Palmeiras-B, Rio Claro, Independente e Osasco, 0. Confira os jogos: 15h, Palmeiras-B x Osasco (Rede Vida); 20h30 - Barretos x Paraguaçuense; Araçatuba x Jaboticabal; Internacional de Bebedouro x Sertãozinho; XV de Jaú x Noroeste; XV de Piracicaba X Guaratinguetá; Ferroviária x Taubaté e Independente X Rio Claro.