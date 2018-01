Palmeiras B:100% de aproveitamento Duas partidas abriram na tarde deste sábado a terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A-3. Na Grande São Paulo, o Grêmio Barueri foi derrotado em casa por 3 a 2 pelo Palmeiras B, que manteve 100% de aproveitamento na competição. O time de Barueri ficou na quinta posição no Grupo 2, com três pontos, enquanto o alviverde ficou isolado na liderança, com 9 pontos. Pelo Grupo 1, XV de Piracicaba e Independente de Limeira não passaram de um empate sem gols, em Piracicaba. Com o resultado, o time da casa ficou na vice-liderança do Grupo 1, com cinco pontos, enquanto o Independente ficou na sexta colocação, com apenas dois pontos. Neste domingo, mais sete partidas dão seqüência a esta rodada da competição.