Palmeiras : baixinhos contra muralha Maradona, Zico e Romário foram os baixinhos mais ilustres do futebol mundial. Eles vão servir de exemplo para o baixinho time do Palmeiras que enfrenta o Flamengo, nesta quinta-feira, no Palestra Itália. ?Com este time só posso esperar muita velocidade?, disse o técnico Emerson Leão. A média dos quatro jogadores de mais agressividade é de 1,73 metro. ?Se acertarmos os passes fica difícil para o adversário marcar?, afirmou o meia Juninho, de 1,68 metro, o menor do time. Ele terá ao seu lado Cristian, de 1,75 metro. ?Formamos um grupo leve, que precisa se movimentar bastante para fugir do corpo-a-corpo.? A função de Juninho e Cristian será a de municiar o artilheiro Marcinho (1,71 metro), que terá como referência o ?grandalhão? Washington, de 1,81 metro. Contra o Atlético-MG, o atacante entrou no segundo tempo, substituindo o argentino Gioino, e marcou dois gols na vitória por 3 a 1. Ambos de cabeça. Ele é o segundo artilheiro da equipe, com nove gols, atrás apenas de Marcinho, que já marcou 17 vezes. Os baixinhos palmeirenses vão enfrentar uma muralha flamenguista, com média de 1,86 metro. Fernando (1,92 metro), Rodrigo (1,84), Júnior (1,86) e Diego Souza (1,85). E estão preparados. Foram exaustivamente exigidos no treino de hoje pela manhã. Os laterais Baiano e Michael foram orientados por Leão para buscar os cruzamentos na lateral da área, antes de chegar à linha de fundo. ?Desta forma, você quebra a maior média de altura da zaga adversária e o atacante pode se antecipar?, disse Leão.