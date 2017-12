Palmeiras bate Marília por 2 a 0 e lidera O Palmeiras derrotou o Marília por 2 a 0 neste domingo à noite em Marília, e está muito perto de voltar à Primeira Divisão. Sábado que vem, o time enfrenta o mesmo adversário no Parque Antártica e, caso vença e o Sport não derrote o Botafogo em Recife, fará a festa com duas rodadas de antecipação. Os jogadores não esconderam o alívio pelo resultado. "O grupo que está levando o Palmeiras à elite tem vários desconhecidos, mas de qualidade. Falta um degrau para fazermos a festa", afirmou o lateral o Lúcio. O Marília começou o jogo pressionando. O técnico Luiz Carlos Ferreira apostou principalmente na velocidade de Basílio, que tinha liberdade para criar jogadas pela direita e pela esquerda até passar a receber marcação individual de Marcinho. Nos primeiros 15 minutos, a equipe permaneceu com a bola praticamente o tempo todo. Mas não incomodou o goleiro Marcos, que se consagrou rebatendo bolas cruzadas sobre a área. O Palmeiras, cujo técnico Jair Picerni passou a semana afirmando que a equipe jogaria no contra-ataque, contribuiu para tornar a partida truncada. A preocupação em não sofrer gols ficou evidente, a ponto de Magrão ter atuado praticamente como um volante defensivo. A função de armar a equipe coube a Diego Souza, que bem marcado não reeditou atuações anteriores. Isolados, Vágner e Edmílson voltavam constantemente para buscar jogo. O duelo tático foi se arrastando sem empolgar a torcida. O primeiro momento de emoção aconteceu aos 13 minutos, quando Edmílson arriscou da intermediária mas a bola passou à direita de Mauro. Quinze minutos depois, Magrão recebeu de Vágner Love e quase surpreendeu o goleiro, chutando de fora da área. O Marília só incomodou em escanteios. No primeiro tempo, foram 11, contra apenas um cobrado pelo Palmeiras. De resto, a torcida que lotou o estádio acompanhou uma seqüência de faltas de ambos os lados. Com apenas 15 minutos, o árbitro Paulo César de Oliveira já havia parado a partida dez vezes. No segundo tempo, os times se arriscaram mais e o Palmeiras chegou aos dois gols. Logo aos quatro minutos, Baiano acertou a trave do Marília cobrando falta. A resposta veio no lance seguinte com Eder, que obrigou Marcos a fazer uma defesa em dois tempos. Os lances de emoção se sucediam. Basílio teve a principal chance para abrir o placar para o Marília aos 21 minutos, em jogada individual, mas se precipitou no momento do chute. No contra-ataque, Vágner rolou a bola para Lúcio que, com categoria, deslocou Mauro para fazer 1 a 0 para o Palmeiras. O resultado alterou o panorama da partida, já que o Marília foi obrigado a abrir mão das preocupações defensivas em busca ao menos do empate. E aproveitando-se do espaço deixado pelo adversário, o Palmeiras chegou ao segundo gol com Muñoz, aos 36 minutos, depois de receber passe de Lúcio.