Palmeiras busca mais 5 reforços A diretoria do Palmeiras começa a pensar na próxima temporada, depois de ter dispensado oito jogadores. Nesta semana, anunciou a contratação do zagueiro Índio, ex-Juventude, e, nos próximos dias, correrá atrás de pelo menos mais cinco reforços para o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Um dos nomes que interessam ao clube é o do meia-atacante Zé Roberto, que disputou boas partidas no Campeonato Brasileiro pelo Vitória. Mas não será fácil, porque os baianos garantiram que não vão liberá-los. O atleta foi um dos melhores na vitória sobre o Palmeiras por 4 a 3, que resultou no rebaixamento do time paulista para a Série B. Serão contratados pelo menos mais um zagueiro, um lateral-esquerdo, dois meias e um atacante. Cássio, lateral que está no Flamengo, mas disputou o Brasileiro pelo Internacional, pode chegar por empréstimo. Os palmeirenses, porém, não vão sair contratando qualquer um que apareça pelo caminho ou que seja oferecido por empresários. Vão apostar em alguns jovens que foram bem em 2002. Vágner, de 20 anos, artilheiro do Campeonato Paulista de Juniores, deverá ser promovido para o profissional, assim como o zagueiro Glauber, 19 anos, convocado para a seleção brasileira sub-20. O atacante Nenê, que havia sido liberado pelo Palmeiras, voltou a negociar e pode permanecer por pelo menos mais um semestre. Zinho tem o futuro indefinido. A diretoria queria se livrar de seu alto salário, de cerca de R$ 80 mil, mas o jogador tem contrato até o fim do ano. O zagueiro Alexandre, que não foi bem no semestre, também não tem a permanência assegurada.