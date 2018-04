Palmeiras busca o título simbólico do primeiro turno

O Palmeiras pode conquistar neste sábado, quando o campeonato chega à metade, o simbólico título do primeiro turno do Brasileirão. Para isso, precisa vencer o Botafogo, a partir das 18h30 (com transmissão do estadao.com.br e da rádio Eldorado/ESPN - AM 700/FM 107,3), no Estádio Palestra Itália, e ainda torcer por um tropeço do Internacional, que enfrenta o Santo André no mesmo horário.

PALMEIRAS Marcos; Wendel, Maurício Ramos, Danilo e Armero; Pierre, Edmílson, Souza e Cleiton Xavier; Diego Souza e Obina (Ortigoza) Técnico: Muricy Ramalho BOTAFOGO Flávio; Emerson, Juninho e Eduardo; Thiaguinho, Leandro Guerreiro, Fahel, Jônatas, Lúcio Flávio e Batista; André Lima Técnico: Estevam Soares Árbitro: Cláudio Mercante (PE) Estádio: Palestra Itália, em São Paulo (SP) Horário: 18h30 Internet: estadao.com.br Rádio: Eldorado/ESPN - AM 700/FM 103,7 TV: PPV

Alguns jogadores do grupo palmeirense, como o volante Pierre, entendem que o título do primeiro turno, apesar de não valer nada, "é importante para dar mais moral para a disputa do segundo turno". Muricy Ramalho discorda. Atual tricampeão brasileiro com o São Paulo, o técnico disse que "o que vale é continuar em primeiro" nas outras 19 rodadas restantes.

"O título é simbólico. Ano passado o Grêmio conquistou, mas não valeu nada", disse Muricy, lembrando que o clube gaúcho terminou o campeonato em segundo lugar, atrás do São Paulo. Mas, desde que o Brasileirão passou a ser disputado por pontos corridos, em 2003, a edição do ano passado foi a única em que o campeão do primeiro turno não ficou com o título do campeonato.

Cruzeiro (2003), Santos (2004), Corinthians (2005) e São Paulo (2006 e 2007) foram os times que terminaram a primeira metade do Brasileirão na liderança e confirmaram a conquista ao final do torneio. Feito que o Palmeiras espera repetir agora. Mesmo porque, lidera com 36 pontos, seis a mais do que o Internacional, que, no entanto, tem dois jogos a menos.