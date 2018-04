Palmeiras busca reforço para a zaga Depois da chegada do volante Jeovânio, do meia-atacante Fernandes e do atacante Itamar, o Palmeiras tenta acertar agora um reforço para a defesa. A primeira opção é o zagueiro Edu Dracena, do Guarani. A contratação do jogador atenderia a um pedido pessoal do técnico Vanderlei Luxemburgo. Durante a primeira semana de atividades em Águas de Lindóia, onde ocorre a pré-temporada do time, o treinador se mostrou preocupado com o setor. Embora as conversas entre os dirigentes do Guarani e do Palmeiras já estejam em andamento, alguns pontos ainda não ficaram claros. Enquanto o clube da capital pressiona para colocar algum jogador na transação, em Campinas a prioridade é o dinheiro. Já a chegada do meia Alex ainda é aguardada no Palestra Itália. As negociações com o Parma prosseguem, porém em ritmo lento. Se o setor defensivo despertou preocupação, o ataque não fica atrás. No domingo, tanto Muñoz quanto Itamar não vão participar da partida amistosa diante do Mogi Mirim, às 16 horas, em Pedreira. O colombiano se recupera de problema no tornozelo e o ex-goleador do Goiás, apresentado na quarta-feira, ainda não teve tempo de entrar em forma.