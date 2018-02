Palmeiras busca reforços em Campinas A diretoria do Palmeiras escolheu Campinas como o seu principal fornecedor para reforçar a equipe para a temporada 2005. Os dirigentes do clube de Parque Antártica pretende contratar três jogadores de clubes da cidade: o zagueiro João Leonardo e o centroavante Evandro Roncatto, ambos do Guarani, e lateral-direito André Cunha, da Ponte Preta. Empresariados por Juan Figger, os dois jogadores do Guarani são ainda muito jovens. João Leonardo tem 19 anos e foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 que vai disputar o próximo Campeonato Sul-Americano. Evandro Roncato tem 18 anos e já serviu a Seleção Brasileira Sub-17. Foi dele o segundo gol do Guarani na vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, no Parque Antártica, em partida válida pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. André Cunha, 24 anos, foi considerado um dos destaques da equipe da Ponte neste campeonato brasileiro. Além dos três campineiros, a diretoria ainda negocia com o meia Cristian, do Paraná Club.