Palmeiras busca reforços no Paraguai

SÃO PAULO - O Palmeiras está no mercado à procura de jogadores para a temporada. O clube está em negociação avançada com o Libertad, do Paraguai, para se reforçar com o meia William Mendieta, de 24 anos, e o atacante Pablo Velázquez, de 26 anos. Os dois se destacaram na disputa da Libertadores neste ano, quando fizeram boas atuações contra o time brasileiro. Um nome que deve desembarcar na Academia de Futebol nos próximos dias é o do atacante Ananias, envolvido na troca de Souza com o Cruzeiro.

Quem foi incumbido de agilizar a situação em Assunção com os dirigentes do Libertad foi o diretor executivo José Carlos Brunoro. Ele teve uma série de reuniões na capital paraguaia e sabe que conta com o respaldo da comissão técnica do clube paulista para trazer os atletas. O próprio técnico Gilson Kleina chegou a elogiar recentemente o meia Mendieta. "Adorei esse cara", disse, na ocasião, quando as duas equipes se enfrentaram.

O jornalista paraguaio Luis Irala, do periódico ABC, acompanha o dia a dia do Libertad e explica que os dois atletas são bem versáteis. "O Velázquez é canhoto, bastante ofensivo, mas costuma sair de trás com a bola. Já o Mendieta é um meio-campista que pode jogar tanto pela esquerda quanto pela direita e exerce bem as duas funções: desarmar e criar", conta. O repórter explica que os dois atletas são muito profissionais e têm cabeça boa. De qualquer forma, a possibilidade maior do Palmeiras é com Mendieta, pois para a aquisição de Velázquez o time brasileiro concorre também com o Toluca, do México.

O próprio Brunoro reconhece que a situação de Mendieta é mais favorável. "Temos sim interesse nele e no Velázquez, mas este último é mais difícil. Em resumo, estamos fazendo contatos adiantados para quando abrir a janela de transferências. Para mim concreto é quando assinou contrato ou termo de compromisso. E isso ainda não temos", afirmou o dirigente, em entrevista para o site Globoesporte.com.

Ele está desde segunda-feira no Paraguai e elogia o nível dos atletas. "O Mendieta é um grande jogador que possui as características das quais gostamos. Tentamos de todas as maneiras os negócios, seja por empréstimo ou em definitivo. Mas sem loucuras. O mercado paraguaio está em ascensão mundial em termos de qualidade técnica. São muitos jogadores pelo mundo fazendo sucesso. Tenho uma lista com vários nomes e estou conversando com os presidentes", continua.