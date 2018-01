Palmeiras busca sorte em Pouso Alegre A pacata Pouso Alegre, de 130 mil habitantes, está acolhendo bem os palmeirenses - apesar de uma gozação ou outra pelo rebaixamento. Trazer o time paulista à cidade do Sul de Minas Gerais era um sonho de seu prefeito, Enéas Chiarini (PMDB), 56 anos, fanático palmeirense, que, como todos os torcedores, sofreu bastante em 2002. Já vinha fazendo convite desde o ano passado, mas, desta vez, recebeu um "sim" como resposta. "Os fluidos positivos de Pouso Alegre nos motivaram a fazer o convite novamente, a cidade dá sorte", brincou. Na verdade, o prefeito tem suas explicações para dizer que a cidade dá sorte e que pode ajudar a tirar o Palmeiras da péssima situação que vive e da Série B do Campeonato Brasileiro. No início de 1995, o desacreditadíssimo Botafogo-RJ fez pré-temporada em Pouso Alegre. O que aconteceu? Foi campeão brasileiro, com vitória polêmica sobre o Santos na final. E, no ano passado, os juniores do Palmeiras também se prepararam na cidade mineira. Ganharam a Taça BH e o Campeonato Paulista da categoria. Chiarini já recebeu, em seu gabinete, o diretor de Futebol palmeirense, Sebastião Lapola, e o assessor de imprensa, Márcio Trevisan. Nos próximos dias, terá contato com os jogadores. Na quinta-feira, o Estádio Municipal de Pouso Alegre, que tem capacidade para 26 mil pessoas, será palco do amistoso entre Palmeiras e Caldense, que marcará a estréia do técnico Jair Picerni. São esperadas pelo menos 10 mil pessoas para assistir ao primeiro jogo do time paulista no ano. O estádio, embora pouco conhecido do público, tem boa estrutura e poderia abrigar até partidas do Brasileiro. No ano passado, a prefeitura convidou o Flamengo para disputar uma partida da competição na cidade, mas o clube carioca pediu R$ 200 mil, recusados imediatamente. A arrecadação de Palmeiras e Caldense ficará quase toda com os paulistas, que, assim, poderão pagar boa parte dos custos do hotel em que estão hospedados. A prefeitura ficará com 10%, que, segundo o prefeito, serão revertidos para instituições de caridade.