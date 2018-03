Palmeiras busca um novo artilheiro Nem bem desceu o túnel após a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo por 2 a 1, o técnico Estevam Soares começou seu lobby por reforços na equipe. E não é para menos, já que a partir desta semana o time perde seu principal atacante. Da seleção brasileira, onde se apresentou hoje, Vágner Love deve seguir diretamente para a Rússia, onde vai jogar no CSKA. O contrato já foi assinado e a única coisa que pode impedir a viagem é um calote da equipe moscovita. Estevam sabe que solução caseira é uma opção de risco. Thiago Gentil é o jogador mais experiente disponível no grupo, mas no ano passado teve desempenho modesto e acabou sendo emprestado para o futebol da Arábia Saudita, de onde voltou recentemente. As outras duas opções, Kahê e Rafael Marques, são jovens revelações cujo talento ainda não foi testado em grandes clubes ou em competições de primeira linha. Correndo por fora está o atacante Zé Eduardo, que saiu da categoria de base e está sob testes no grupo de Estevam. Como de costume, a diretoria não faz muitos comentários sobre o assunto, sob alegação de que qualquer confirmação oficial complica a negociação porque imediatamente aumentam o número de "atravessadores" que aparecem reivindicando direito a uma parte do dinheiro que envolve o acordo. Depois que a permanência de Jardel foi descartada, a bola da vez é Renaldo, que está no futebol da Coréia. Os contatos já foram feitos e a negociação está em andamento. Amoroso é um nome que agrada, embora Estevam Soares diga que não é um atleta para jogar na posição de Vágner, e sim na de Muñoz. A questão para ter o jogador é mais financeira, já que o presidente Mustafá Contursi diz não ter condições para pagar o salário do jogador. Mas, para esta semana, este não será o único problema que Estevam terá de gerenciar. O time terá três desfalques para a partida contra o Paraná. O goleiro Sérgio e o lateral Lúcio estão suspensos e o volante Correia foi expulso. O time titular volta ao trabalho amanhã, na Academia de futebol.