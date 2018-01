Palmeiras busca vaga na Copa SP A segunda rodada da 34ª Copa São Paulo de Juniores será realizada nesta quarta e quinta-feira, com a expectativa de muitos gols. A primeira rodada, no último domingo, registrou a média de três jogos por jogo. Serão 30 jogos amanhã e outros dois no dia seguinte. Apesar da presença de times desconhecidos entre os 64 participantes, a competição manteve bom nível e forte equilíbrio. O motivo é simples: a maioria dos clubes é de aluguel, quase sempre bancados por empresários. Mas os grandes paulistas continuam favoritos a conquistarem uma vaga na segunda fase, que terá apenas o campeão de cada grupo, num total de 16 times. Em São José dos Campos, Palmeiras e Bahia jogam no estádio Martins Pereira, às 16 horas, com transmissão ao vivo pela ESPN Brasil. Os dois times ganharam na estréia e uma nova vitória praticamente assegura a classificação à próxima fase, direito assegurado apenas ao campeão de cada grupo. O Palmeiras é o atual campeão paulista da categoria, mas corre atrás de seu primeiro título da Copa São Paulo. Na estréia, o time paulista não teve dificuldades para vencer o Cachoeiro, do Espírito Santo, por 4 a 2, que tem como principal atração o técnico Jacozinho, folclórico atacante nordestino dos anos 80. Pelo grupo K, em Limeira, o Corinthians enfrenta o Auto Esporte-PB em busca de mais uma vitória. Para isso, confia na habilidade do jovem Elton, de apenas 16 anos e 49 quilos, destaque da goleada de 5 a 0 contra o América-RN. Fechando a rodada dos grandes clubes paulistas, o São Paulo enfrenta o Sergipe em Santo André, pelo grupo P, e a Portuguesa, que empatou por 2 a 2 com o Criciúma, tenta a sua primeira vitória dentro da chave M, diante do surpreendente líder Mamoré-MG, que ganhou do Atlético Sorocaba por 3 a 1. Na quinta-feira, a Rede Vida de Televisão mostra Santos e Brasiliense, às 20 horas, pelo grupo G, com sede em Leme. O horário e data da partida foram alterados a pedido da emissora, para não modificar a sua grade de programação. A situação nesta chave é a mesma de Palmeiras e Bahia. Os dois times vêm de vitórias e, com mais três pontos, um dos dois praticamente garante vaga nas oitavas-de- final. Na preliminar, às 18 horas, se enfrentam Lemense e Figueirense. Confira todo os jogos desta quarta-feira: Grupo A (São José dos Campos): 14h00 - Joseense-SP x Cachoeiro-ES; 16h00 - Bahia x Palmeiras Grupo B (Taubaté): 14h00 - Taubaté-SP x Palmas-TO; 16h00 - Olímpia-SE x Flamengo-RJ Grupo C (Indaiatuba): 14h00 - Primavera-SP x América-MG; 16h00 - Vila Nova-GO x Ponte Preta Grupo D (São Vicente): 14h00 - São Vicente-SP x Vitória-BA; 16h00 - Gama-DF x Fluminense-RJ Grupo E (Serra Negra): 14h00 - Serra Negra-SP x Goiás-GO; 16h00 - Amazônia-RO x Vasco Grupo F (Americana): 14h00 - Rio Branco-SP x Londrina-PR; 16h00 - CENE-MS x Guarani-SP Grupo H (Mococa): 14h00 - Radium-SP x Atlético-PR; 16h00 - Corinthians-AL x Internacional-RS Grupo I (Capivari): 14h00 - Capivariano-SP x Santa Cruz-PE; 16h00 - Paysandu-PA x Nacional-SP Grupo J (Bauru): 14h00 - Noroeste-SP x Avaí-SC; 16h00 - Cuiabá-MT x Grêmio-RS Grupo K (Limeira): 14h00 - Internacional-SP x América-RN; 16h00 - Auto Esporte-PB x Corinthians Grupo L (Osasco): 14h00 - Osasco-SP x Coritiba-PR; 16h00 - Náutico-PE x Juventus Grupo M (Sorocaba): 14h00 - Sorocaba-SP x Criciúma-SC; 16h00 - Mamoré-MG x Portuguesa Grupo N (Barueri): 14h00 - Barueri-SP x Juventude-RS; 16h00 - Desportiva-ES x Cruzeiro-MG Grupo O (Suzano): 14h00 - ECUS-SP x Botafogo-RJ; 16h00 - Piauí-PI x Atlético-MG Grupo P (Santo André): 14h00 - Santo André-SP x Goiânia-GO; 16h00 - Sergipe-SE x São Paulo