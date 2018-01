Palmeiras busca vitória e a vaga Alvo de chacotas e críticas por parte de torcedores e alguns setores da imprensa, os palmeirenses pedem respeito e dizem que o time não deve nada aos rivais, como São Paulo e Corinthians. ?O São Paulo é badalado demais, só que se eu ficar falando, vão dizer que estou com ciúme?, declarou Magrão. Mas o volante, seus companheiros e a comissão técnica sabem que a equipe só vai recuperar a credibilidade quando voltar a disputar títulos. E, por isso, encaram o jogo desta quarta-feira, às 21 horas, diante da Ponte Preta, em Campinas, como uma verdadeira decisão. A vitória colocará a equipe nas quartas-de-final do Campeonato Paulista e, nesse caso, o Palmeiras será o primeiro ?grande? a conseguir a vaga. O time tem 9 pontos e está na 2.ª posição do Grupo 1, ao lado do Guarani. Se perder ou empatar, dependerá de um resultado positivo na última rodada, no sábado, contra o Rio Branco, que também tem boas chances de classificação. ?É o jogo mais importante de minha vida profissional?, exagerou o técnico Jair Picerni. Um fator poderá facilitar a vida do Palmeiras. A Ponte está desmotivadíssima, pois não tem mais possibilidades de avançar na competição e ainda entrará em campo desfalcada. O lateral Elivélton, suspenso, e o volante Roberto, contundido, não entram em campo. Picerni espera, a partir desta quarta, trabalhar com um pouco mais de tranqüilidade e menos pressão, com o time classificado. Acredita que os resquícios do rebaixamento ainda afetam o clube e que só serão apagados completamente quando um título for conquistado. Mesmo assim, de acordo com o treinador, o Palmeiras precisa melhorar bastante para pensar em chegar à final do Campeonato Paulista. Em sua opinião, a equipe só teve uma boa exibição no ano, contra o Guarani, em Campinas, há 10 dias, quando venceu por 2 a 0. ?Ainda não dá para dormir tranqüilo, porque está faltando uma pegada melhor e mais velocidade.? O Palmeiras, que perdeu os últimos cinco jogos para a Ponte Preta, voltará a utilizar a tática 4-5-1, com apenas um atacante de origem ? embora o meia Pedrinho atue como atacante nesse esquema. Magrão, que cumpriu suspensão contra o Ituano, volta ao meio-de-campo e Muñoz vai para o banco.