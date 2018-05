Palmeiras calcula que garantirá o título do Brasileiro se atingir 74 pontos

Faltando cinco rodadas para o final, os jogadores do Palmeiras já fazem contas para garantir matematicamente o título brasileiro. O número mágico do técnico Cuca é 74 pontos - ou 75 de acordo com o desempenho dos rivais. Isso significa que a equipe precisaria apenas de mais duas vitórias e um empate para levantar a taça - hoje, a equipe tem 67 pontos. "O Cuca fala que estamos mirando 74, 75 pontos. A gente mira isso para ser campeão", afirma o atacante Dudu.

Independentemente dos resultados dos rivais, o Palmeiras será campeão com mais dez pontos, o que significa três vitórias e um empate. Esse número parte do princípio de que Flamengo ou Santos consigam 100% dos pontos de disputa (só um dos dois pode fazer uma campanha perfeita já eles vão se enfrentar na penúltima rodada).

Nesse raciocínio, o time carioca só chega a 77 pontos e o Santos não passa dos 76. O Atlético Mineiro, quarto colocado, só poderá alcançar no máximo 75. Com dez pontos, o Palmeiras terminaria à frente do Santos na pontuação e do Flamengo no número de vitórias.

O primeiro desafio dessa sequência é o jogo diante do Internacional, domingo, no Allianz Parque. Para o atacante Dudu, a equipe pode explorar o desgaste físico da equipe gaúcha, que disputou e perdeu as semifinais da Copa do Brasil para o Atlético Mineiro. "Todo jogador sente. Eles fizeram um jogo muito competitivo. É normal darem uma cansada. Vamos tentar impor um bom ritmo, impor velocidade, porque eles vão estar um pouco desgastados", disse o capitão palmeirense.