Palmeiras chega a acordo para reforma do Palestra Itália

O Palmeiras chegou a um acordo com a empresa que fará do Palestra Itália uma arena multiuso. "Definimos a linha mestra do projeto. Em no máximo 40 dias assinaremos contrato e, depois disso, poderemos começar as obras", afirmou o assessor para assuntos internacionais, Marcelo Solarino, que tem estado à frente das negociações. "Não posso revelar o nome enquanto não assinarmos. Mas posso garantir que a chance de o projeto não acontecer é quase zero", completou o dirigente. O Palestra já será fechado em janeiro de qualquer jeito, para uma reforma no gramado, o que deve fazer o time mandar alguns jogos do Campeonato Paulista no Pacaembu e outros no interior. Por falar em gramado, os torcedores já podem fazer a reserva da compra do kit "Orgulho de Ser Palmeirense" na loja oficial, que fica dentro do clube. O kit contém um pedaço de 30 cm por 30 cm da grama do estádio, que começará a ser retirada na segunda-feira, além de CD com o hino do clube cantado por Marcos, Valdivia e Edmundo e um pôster dos ídolos. No domingo, antes do jogo contra o Atlético Mineiro, os torcedores do setor Visa também poderão fazer suas reservas. Na segunda-feira começa a venda pela internet, no site http://www.gramadopalestra.com.br/. No encarte do CD, o símbolo do clube está diferente: as estrelas em volta da letra "P" são douradas, e não brancas. Segundo a diretoria, o objetivo da mudança é "valorizar o clube na mídia".