Palmeiras chega e se refugia em Extrema O técnico Jair Picerni preferiu não arriscar, e na última fase de preparação para o quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B, vai levar a equipe mais uma vez para a cidade de Extrema, no sul de Minas. O técnico considerou bastante produtivo o período que o time passou na cidade pouco antes do início da segunda fase e, por conta disso, decidiu repetir a fórmula. Assim que terminou a primeira fase do campeonato, Picerni isolou a equipe em Extrema e parece que deu certo. O time venceu os três jogos seguintes, e acabou ficando muito perto da vaga. A equipe deixa São Paulo na segunda-feira e só volta na quinta. O Palmeiras garantiu sua vaga no quadrangular final com uma rodada de antecipação, depois da vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Brasiliense, em Taguatinga, na noite desta terça-feira. Aliviados, os jogadores do Palmeiras desembarcaram nesta quarta-feira em São Paulo. Um dos mais entusiasmados era o volante Adãozinho, autor do primeiro gol palmeirense. ?O resultado foi muito bom para nós. Além de tirar a pressão pelo resultado no último jogo, ganhamos mais tempo de preparação?, disse. O goleiro Marcos também estava otimista. ?O mais importante foi que o time manteve a determinação o tempo todo. Mesmo sob pressão, jogou com garra. Temos de continuar assim, pois a partir de agora as dificuldades serão ainda maiores?, disse. Jair Picerni ainda não confirmou, mas é provável que escale um time misto na partida de sábado contra o Santa Cruz, no Parque Antártica. O jogou servirá apenas para cumprimento de tabela, já que o time pernambucano está eliminado. O Palmeiras estréia no quadrangular final no dia 31 de outubro.