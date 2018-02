Palmeiras chegará na quinta à marca de 3 milhões de torcedores na arena

O Palmeiras terá na próxima quinta-feira uma outra marca importante no seu estádio, o Allianz Parque. Com 17 mil ingressos já vendidos para o jogo com o Linense, pelo Campeonato Paulista, o clube atingirá o número de 3 milhões de torcedores recebidos no estádio desde a inauguração, em novembro de 2014.

A concretização da marca se tornou uma certeza nesta segunda-feira, com a divulgação da parcial de ingressos vendidos. O clube comercializou 17 mil entradas para a partida, quantidade que assegura a chegada à marca de 3 milhões, pois até agora, em 97 encontros na arena, o Palmeiras recebeu um público acumulado de 2,983 milhões de torcedores.

Sem contar o jogo com o Linense, o Palmeiras tem na nova arena uma média de 30,7 mil torcedores por jogo. O maior público da arena foi registrado em 2016, no jogo do título brasileiro, contra a Chapecoense, que teve a presença de 40, 9 mil pessoas.

Neste ano o clube também comemorou a marca de R$ 200 milhões de renda bruta com jogos o estádio. O número foi, inclusive, comemorado pelo locutor do Allianz Parque durante a partida com o Red Bull, pelo Campeonato Paulista. Ainda nesta temporada o time chegará ao 100º jogo no estádio. O ocasião será no próximo mês, no clássico com o São Paulo, pelo Estadual.

O time do técnico Roger Machado tem seis vitórias seguidas na temporada e é o único time da elita do futebol brasileiro a manter 100% de aproveitamento nos jogos. O último resultado positivo foi no sábado, na vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, fora de casa.