Palmeiras: churrasco para reduzir estresse Os dois empates consecutivos do Palmeiras na Série B do Campeonato Brasileiro, contra Brasiliense e América-RN, assustaram o técnico Jair Picerni. E a primeira medida para reverter a falta de vitórias já foi tomada. Nesta terça-feira, vai promover um churrasco com todos os jogadores na Chácara Santa Filomena, em Jarinu, com portões fechados para a imprensa. Embora diante dos jornalistas o técnico trate a viagem com naturalidade, pretende utilizá-la para unir mais o grupo e afastar picuinhas internas que possam estar atrapalhando o rendimento.?Vamos para Jarinu treinar. Cansei da rotina da Academia, de vez em quando é bom mudar. A idéia baixou na minha cabeça e vai complementar o trabalho. Essa história de churrasco para aproximar o grupo é conversa de boleiro. O que tem de mais reunir o pessoal para comer um franguinho, uma saladinha??, esquivou-se o treinador. O Palmeiras está na 19ª colocação na tabela, e sábado enfrenta o Náutico em Recife, onde Picerni deverá promover a estréia de Lúcio na lateral-esquerda, em lugar de Marquinhos. Magrão, com uma contusão no bíceps do braço direito, submeteu-se nesta segunda-feira a uma ressonância magnética e é dúvida para o jogo. ?O campeonato está apenas começando e o momento não é de alerta, mas neste momento o Palmeiras não poderia estar com apenas dois pontos ganhos. Teríamos que ter vencido o América sábado passado, apesar da apresentação razoável. A cobrança em cima de nós começou desde a primeira rodada e vai continuar. Estamos devendo.? Nem o fato de a equipe ter atuado com vários jovens, como Vágner, Edmílson e Diego Souza, ameniza a preocupação do treinador. ?A torcida quer o time ganhando sempre, independentemente de quem entra em campo. Estamos falhando especialmente nas conclusões. Não existe essa história de que ainda é cedo para se preocupar. Principalmente porque a Série B é diferente, e as equipes marcam bem.? Mesmo não tendo assegurada a condição de titular contra o clube pernambucano,Náutico, o atacante Thiago Gentil admite que novos insucessos daqui para frente poderão trazer instabilidade para o grupo. ?Se não vencermos a partir de sábado vai ficar complicado. A cobrança vai ficar muito maior. Crescemos de produção contra o América-RN, mas futebol é resultado.? Thiago caiu em desgraça com Picerni, que o acusou semana passada de fazer corpo mole para não viajar a Salvador para enfrentar o Vitória. Agora, fica clara sua preocupação em preservar a imagem diante do treinador. ?Esse almoço em Jarinu servirá não para unir o grupo, porque aqui todos são amigos, mas temos que nos cobrar sempre.? Artilheiro do Palmeiras na Série B com dois gols, o atacante Vágner não está preocupado com a repercussão do churrasco desta terça. ?Vamos espairecer, nos conhecer melhor, já que há muita gente nova no elenco. A torcida vai saber entender.?